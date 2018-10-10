Жителя Удмуртии оштрафовали за попытку дать взятку сотруднику ДПС

10 Окт. 11:16 2018-10-10T11:17:12+03:00

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32-летнего жителя Можгинского района признали виновным в покушении на дачу взятки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

В августе этого года мужчина ехал за рулем пьяным. Его остановил сотрудник ДПС и, установив, что гражданин нетрезв, пригласил в патрульный автомобиль для составления протокола об административном нарушении, согласно которому водителю грозил штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Такое положение дел мужчину не устраивало, поэтому он пытался дать инспектору 5 тыс. рублей. Параллельно обещал в течение суток передать еще 35 тыс. рублей, чтобы дело замяли. Но сотрудник Госавтоинспекции отказался от предложенной суммы, составил протокол и сообщил об этом случае

В результате суд назначил несостоявшемуся взяточнику штраф в размере 40 тыс. рублей.

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