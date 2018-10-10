Мужчина погиб в ДТП с КамАЗом под Ижевском

10 Окт. 12:50 2018-10-10T13:28:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Смертельное ДТП произошло в Завьяловском районе 9 октября. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Около 11:50 на 36-м километре трассы Ижевск - Ува 62-летний мужчина, управлявший «семеркой», выехал на «встречку» и столкнулся с КамАЗом. В результате аварии водитель легковушки скончался от полученных травм на месте. Отмечается, что он, сидя за рулем, находился «в болезненном состоянии».

Госавтоинспекция республики напоминает, что вероятность попадания в дорожно-транспортное происшествие у заболевшего человека значительно выше, чем у здорового из-за общего состояния организма и побочного воздействия лекарств. Такой же риск есть и у переутомившихся водителей, поэтому в случае, если вы начинаете ощущать сонливость, вялость, притупление внимания, потерю остроты зрения, замедленность действий – остановитесь и сделайте перерыв на отдых.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Жителя Удмуртии оштрафовали за попытку дать взятку сотруднику ДПС (продолжение)

175 нарушителей выявили в результате массовых проверок водителей в Ижевске (продолжение)

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».