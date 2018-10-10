2018-10-10T15:23:17+03:00
Общество

Житель Удмуртии погиб на рабочем месте от падения дерева

Трагедия произошла 9 октября
Ульяна КОЛМОГОРОВА
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pixabay.compixabay.com
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51-летний житель Селтинского района погиб во время лесозаготовительных работ. Сейчас по этому факту проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

9 октября около 13:00 бригада рабочих занималась лесозаготовкой в 33 выделе 169 квартала Новозятцинского лесничества в Игринском районе. Во время распила рядом растущее дерево упало на одного из членов бригады. Мужчина получил травму головы и шеи, был отправлен в больницу и в результате скончался.

Вероятно, что у дерева была повреждена корневая система. Место происшествия осмотрено, назначена судебно-медицинская экспертиза. Сейчас опрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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