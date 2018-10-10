Усиление ветра ожидается в Удмуртии в ближайшие сутки

10 Окт. 14:45 2018-10-10T15:24:35+03:00

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В ночь с 10 на 11 октября и днем 11 октября в Удмуртии ожидается местами усиление юго-западного ветра. Порывы могут достигать 15-18 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Жителям региона рекомендуют следить за новостями и передаваемой информацией для населения, закрывать окна, подготовить фонарик, батарейки, автономные источники питания, спички и свечи на случай отключения электричества, воздержаться от пребывания на открытых местах.

Автомобилистов просят внимательно выбирать места парковки, соблюдать безопасный скоростной режим.

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