В Ижевск приедут музыканты группы The Hatters
В Ижевске состоится сольный концерт группы The Hatters. Коллектив порадует горожан музыкой в стиле алкохардкор – ядерной смесью панка, фолк-рока, романса и цыганских мотивов.
Как говорят сами артисты, в Ижевске они готовы зажечь. И обещают – адреналина в крови после концерта хватит до самой весны. Приходим наслаждаться харизмой и мощью коллектива в клуб «BBQ» 12 октября.
Когда: 12 октября (пятница)
Где: клуб «BBQ» (Зенитная, 4)
Цена билетов: от 1000 рублей
Где купить:
Электронные - здесь.
Бумажные
Рок-магазин ELVIS (ул.Карла Маркса 244, ТЦ ЦУМ, 2 этаж)
ООО «Музыка и жизнь». ОГРН 1161832078044. Юр. адрес: ул. Щорса, 95, Удмуртия, г. Ижевск
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