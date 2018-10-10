В Ижевск приедут музыканты группы The Hatters

10 Окт. 16:09 2018-10-10T16:12:09+03:00

Сольный концерт питерской группы состоится уже в эту пятницу

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В Ижевске состоится сольный концерт группы The Hatters. Коллектив порадует горожан музыкой в стиле алкохардкор – ядерной смесью панка, фолк-рока, романса и цыганских мотивов.

Как говорят сами артисты, в Ижевске они готовы зажечь. И обещают – адреналина в крови после концерта хватит до самой весны. Приходим наслаждаться харизмой и мощью коллектива в клуб «BBQ» 12 октября.

Когда: 12 октября (пятница)

Где: клуб «BBQ» (Зенитная, 4)

Цена билетов: от 1000 рублей

Где купить:

Электронные - здесь.

Бумажные

Рок-магазин ELVIS (ул.Карла Маркса 244, ТЦ ЦУМ, 2 этаж)

ООО «Музыка и жизнь». ОГРН 1161832078044. Юр. адрес: ул. Щорса, 95, Удмуртия, г. Ижевск

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