«Ижводоканал» и СПдУ: какие ижевские МУПы стали самыми рентабельными?
Общий рейтинг рентабельности муниципальных унитарных предприятий (МУПов) Ижевска возглавили «Ижводоканал», СПдУ и «Горсвет». Соответствующий перечень составил «Коммерсантъ-Удмуртия» совместно с аналитическими агентствами и экспертами в области ЖКХ.
Предприятия расположились в следующем порядке:
- «Ижводоканал»
- «Муниципальная управляющая компания «Спецдомоуправление»
- «Горсвет»
- «Управление по эксплуатации, содержанию и сервису городских фондов» (Горсервис)
- ИжГЭТ
- МУП «Ритуал»
- МУП «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление» (ДРЭУ)
При формировании списка учитывали данные выручки, прибыли, дебиторской и кредиторской задолженностям МУПов по итогам 2016 и 2017 годов.
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