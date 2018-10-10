«Ижводоканал» и СПдУ: какие ижевские МУПы стали самыми рентабельными?

10 Окт. 16:41 2018-10-10T16:42:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Общий рейтинг рентабельности муниципальных унитарных предприятий (МУПов) Ижевска возглавили «Ижводоканал», СПдУ и «Горсвет». Соответствующий перечень составил «Коммерсантъ-Удмуртия» совместно с аналитическими агентствами и экспертами в области ЖКХ.

Предприятия расположились в следующем порядке:

- «Ижводоканал»

- «Муниципальная управляющая компания «Спецдомоуправление»

- «Горсвет»

- «Управление по эксплуатации, содержанию и сервису городских фондов» (Горсервис)

- ИжГЭТ

- МУП «Ритуал»

- МУП «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление» (ДРЭУ)

При формировании списка учитывали данные выручки, прибыли, дебиторской и кредиторской задолженностям МУПов по итогам 2016 и 2017 годов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ижевске МУП «СпДУ» будут помогать восстановиться (продолжение)

МУПы Ижевска не используют по прямому назначению 19,5 тысячи квадратных метров недвижимого имущества (продолжение)

Администрация Ижевска продаст помещения Дома моделей, МУП «Ритуал» и банно-прачечного хозяйства (продолжение)

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».