2018-10-10T16:42:14+03:00
Экономика

«Ижводоканал» и СПдУ: какие ижевские МУПы стали самыми рентабельными?

Соответствующий рейтинг составил «Коммерсантъ-Удмуртия»
Ульяна КОЛМОГОРОВА
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Общий рейтинг рентабельности муниципальных унитарных предприятий (МУПов) Ижевска возглавили «Ижводоканал», СПдУ и «Горсвет». Соответствующий перечень составил «Коммерсантъ-Удмуртия» совместно с аналитическими агентствами и экспертами в области ЖКХ.

Предприятия расположились в следующем порядке:

- «Ижводоканал»

- «Муниципальная управляющая компания «Спецдомоуправление»

- «Горсвет»

- «Управление по эксплуатации, содержанию и сервису городских фондов» (Горсервис)

- ИжГЭТ

- МУП «Ритуал»

- МУП «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление» (ДРЭУ)

При формировании списка учитывали данные выручки, прибыли, дебиторской и кредиторской задолженностям МУПов по итогам 2016 и 2017 годов.

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