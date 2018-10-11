Дожди и порывистый ветер ожидаются в Ижевске 11 октября

11 Окт. 06:29 2018-10-11T06:29:32+03:00

Порывы могут составить до 18 м/с

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В четверг, 11 октября, в Ижевске ожидается пасмурная погода, с прояснениями и небольшие дожди. По данным сайта GISMETEO, температура составит от +5 до +7 градусов.

Кроме того, по республике ожидается местами усиление юго-западного ветра. Порывы могут достигать 15-18 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Жителям региона рекомендуют следить за новостями и передаваемой информацией для населения, закрывать окна, подготовить фонарик, батарейки, автономные источники питания, спички и свечи на случай отключения электричества, воздержаться от пребывания на открытых местах. Автомобилистов просят внимательно выбирать места парковки, соблюдать безопасный скоростной режим.

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