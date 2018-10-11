«Зенит-Ижевск» сыграл вничью с «Ладой» из Тольятти

11 Окт. 07:06 2018-10-11T11:31:17+03:00

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10 октября в Ижевске прошел матч очередного тура чемпионата России по футболу среди клубов ПФЛ, в рамках которого «Зенит-Ижевск» играл с тольяттинской «Ладой». Встреча закончилась ничьей.

Первыми счет встречи открыли гости - гол забил Никита Ярославкин. Однако ижевская команда отыгралась уже через 4 минуты благодаря удару по воротам Алексея Турчика. Во втором тайме «Зенит-Ижевск» владел преимуществом на поле, но так и не сумел поразить ворота соперников. Итог игры - 1:1.

Сейчас команда из Ижевска занимает 8 строчку рейтинга. Следующая игра будет в гостях и пройдет против ФК «Челябинск». Матч запланирован на понедельник, 15 октября.

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