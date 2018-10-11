2018-10-11T17:00:13+03:00
Общество

«Раскольникова» задержали в Удмуртии

Мужчина подозревается в убийстве пожилой женщины
Диана ФИЛИМОНОВА
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pixabay.compixabay.com
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В Сарапуле задержан 24-летний мужчина, подозреваемый в убийстве топором 68-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба региональной Росгвардии.

Как оказалось, со своей жертвой преступник был хорошо знаком.

- По данным следствия, молодой человек воспитывался в интернате и часто бывал в доме погибшей, которая состояла в гражданском браке с его родным дедом, - говорится в сообщении. - Женщина оказывала молодому человеку поддержку, хорошо относилась и заботилась, в том числе после смерти деда.

Тем не менее, в один из вечеров молодой человек убил женщину топором, а позже снял с нее золотые украшения и забрал ноутбук. Само тело он завернул в ковер и сбросил в овощную яму в гараж.

За эти вещи «Раскольников» смог выручить 32 тысячи рублей. На данный момент он заключен под стражу – его задержали в одном из городских кафе.

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