2018-10-12T10:38:54+03:00
Общество

До трех лет грозит 19-летней жительнице Ижевска за хранение наркотиков

У нее обнаружили 60 граммов марихуаны и 4 грамма гашиша
Диана ФИЛИМОНОВА
Поделиться:
yuchansson.blogspot.comyuchansson.blogspot.com
Изменить размер текста:

19-летняя неработающая ижевчанка подозревается в хранении запрещенных средств. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, девушку задержали в одном из подъездов дома по ул. 7-я Подлесная.

- При личном досмотре подозреваемой полицейские обнаружили почти 60 г марихуаны и 4 г гашиша, - сообщают в пресс-службе.

Задержанная пояснила, что купила запрещенные вещества в интернете, а закладку забрала в Завьяловском районе. Сейчас в отношении девушки заведено уголовное дело. Ей грозит до трех лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Два брата погибли в страшном пожаре в Ижевске

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Артема Богданова задержали в Ижевске
В Ижевске откроется выставка памяти первого президента Удмуртии Александра Волкова
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с «Авито»
16-летнюю девочку ищут в Удмуртии уже почти неделю
В администрации Ижевска прошли следственные действия
Жители многоквартирных домов Удмуртии смогут проводить общедомовые собрания по видеосвязи
В Удмуртии двое детей попали под колеса авто 11 октября
Ижевский пенсионер отдал мошенникам 40 000 рублей якобы за помощь попавшему в ДТП знакомому
Моржиха из ижевского зоопарка стала героиней фильма
Фотофакт: остановку «21 гастроном» снесли в Ижевске
Ижевчане получат бесплатную доставку воды домой и в офис
Почти не кормила и оставляла одну: жительница Удмуртии издевалась над годовалой дочкой
В 2019 году в Ижевске планируют капитально отремонтировать 72 многоквартирных дома
Константин Сунцов снял свою кандидатуру с конкурса по выбору главы Ижевска
На родительскую субботу в Ижевске пустят дополнительные автобусы до кладбищ
Еще 5 контейнеров для раздельного сбора мусора установили во дворах Ижевска