До трех лет грозит 19-летней жительнице Ижевска за хранение наркотиков

СЕГОДНЯ 06:19 2018-10-12T10:38:54+03:00

У нее обнаружили 60 граммов марихуаны и 4 грамма гашиша

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19-летняя неработающая ижевчанка подозревается в хранении запрещенных средств. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, девушку задержали в одном из подъездов дома по ул. 7-я Подлесная.

- При личном досмотре подозреваемой полицейские обнаружили почти 60 г марихуаны и 4 г гашиша, - сообщают в пресс-службе.

Задержанная пояснила, что купила запрещенные вещества в интернете, а закладку забрала в Завьяловском районе. Сейчас в отношении девушки заведено уголовное дело. Ей грозит до трех лет лишения свободы.

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