До трех лет грозит 19-летней жительнице Ижевска за хранение наркотиков
19-летняя неработающая ижевчанка подозревается в хранении запрещенных средств. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, девушку задержали в одном из подъездов дома по ул. 7-я Подлесная.
- При личном досмотре подозреваемой полицейские обнаружили почти 60 г марихуаны и 4 г гашиша, - сообщают в пресс-службе.
Задержанная пояснила, что купила запрещенные вещества в интернете, а закладку забрала в Завьяловском районе. Сейчас в отношении девушки заведено уголовное дело. Ей грозит до трех лет лишения свободы.
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