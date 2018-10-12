2018-10-12T06:44:21+03:00
Общество

«Ижсталь» потерпела поражение от казанских «Барсов»

Счет встречи – 0:2
Диана ФИЛИМОНОВА
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Шайбами отметился второй и третий периоды встречиШайбами отметился второй и третий периоды встречиФото: Архив КП
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Вечером 11 октября ижевский ХК «Ижсталь» проиграл казанским «Барсам» со счетом 0:2. Матч проходил на родной для «сталеваров» ледовой арене в Ижевске.

- История встреч между «Ижсталью» и «Барсом» в большей части складывалась в пользу ижевского клуба. Но сегодня все старые заслуги - не в счет, - сообщают в пресс-службе клуба. - «Барс» в чемпионате стартанул так лихо, что оставил позади многих заслуженных грандов ВХЛ.

К такому напору соперника «сталевары» готовы не были. В итоге – две шайбы: во втором (Марушев, 23.06) и третьем (Лазарев, 48.11) периодах.

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