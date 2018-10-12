Музей имени Надежды Курченко в Ижевске возобновит работу после реконструкции
В Ижевске после реконструкции возобновляется работа народного музея имени Надежды Курченко. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Открытие состоится в 15.00 15 октября – в день памяти стюардессы в военно-патриотическом центре «Школа юных летчиков». Свою историю музей ведет с 1972 года.
- С этого времени Надя Курченко стала для курсантов Школы одним из лучших педагогов, а музей ее имени - центром патриотического воспитания школьников города Ижевска, - говорится в сообщении пресс-службы.
СПРАВКА «КП»:
15 октября 1970 года двумя террористами был захвачен и угнан в Турцию самолет Ан-24Б, следующий из Батуми в Краснодар. 19-летняя Надежда Курченко, бывшая на момент захвата самолета стюардессой, пыталась предотвратить проникновение террористов в кабину пилотов, за что была убита. Посмертно награждена боевым орденом Красного Знамени.
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