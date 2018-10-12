Жители многоквартирных домов Удмуртии смогут проводить общедомовые собрания по видеосвязи

СЕГОДНЯ 14:23 2018-10-12T14:24:23+03:00

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Для жителей больших многоквартирных домов упростят процедуру проведения общедомовых собраний. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» рассказал председатель общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов Удмуртии» Александр Евсеев.

- Упрощение этой процедуры идет в нескольких направлениях: во-первых, это процесс перевода голосования в электронный вид – такая возможность на сегодняшний день уже предусмотрена, - прокомментировал Александр Евсеев. - Второй вариант сейчас рассматривается депутатами Госдумы России. Законопроект уже подготовлен ко второму чтению – это проведение общих собраний в виде конференций.

Для того, чтобы общедомовое собрание считалось состоявшимся, необходимо участие не менее 50% собственников

При таком способе жители одного этажа или подъезда смогут выбирать из своего числа делегата, который будет представлять их интересы на конференции. Примечательно, что несогласных с выбранной кандидатурой собственников также будут допускать к участию в принятии решений по видеосвязи.

По мнению законодателей, такие изменения значительно упростят жизнь жителей больших многоквартирных домов. На данный момент собрания для них доступны в двух формах: очной и заочной. Первая требует непосредственного присутствия собственников, вторая – заполнение бюллетеней в определенный срок.

Еще один вариант проведения собрания, который упомянул Александр Евсеев, электронный. Для того чтобы перейти на такую форму, жители предварительно должны провести голосование и выбрать единую электронную площадку для принятия решений.

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