16-летнюю девочку ищут в Удмуртии уже почти неделю
В Удмуртии уже почти неделю ищут 16-летнюю Дашу Шалдыбину. Об этом сообщается в группе «ПСО «Регион 18» «ВКонтакте».
Девочка ушла из дома (г. Сарапул, ул. Ленина) 7 октября около 18:00 и не вернулась.
Приметы: рост около 167 см, среднего телесложения.
Была одета: серо-зеленая куртка, черные штаны с оранжевой полоской, белые носки и белые кроссовки.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавших, просят позвонить по телефону +7 (951) 195-29-71, либо в полицию по телефону 02 (с мобильных 102).
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