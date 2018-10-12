2018-10-12T16:15:31+03:00
Происшествия

16-летнюю девочку ищут в Удмуртии уже почти неделю

Денисова Даша ушла из дома 7 октября и не вернулась
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: vk.com/psoregion18Фото: vk.com/psoregion18
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В Удмуртии уже почти неделю ищут 16-летнюю Дашу Шалдыбину. Об этом сообщается в группе «ПСО «Регион 18» «ВКонтакте».

Девочка ушла из дома (г. Сарапул, ул. Ленина) 7 октября около 18:00 и не вернулась.

Приметы: рост около 167 см, среднего телесложения.

Была одета: серо-зеленая куртка, черные штаны с оранжевой полоской, белые носки и белые кроссовки.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавших, просят позвонить по телефону +7 (951) 195-29-71, либо в полицию по телефону 02 (с мобильных 102).

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