16-летнюю девочку ищут в Удмуртии уже почти неделю

СЕГОДНЯ 15:42 2018-10-12T16:15:31+03:00

Денисова Даша ушла из дома 7 октября и не вернулась

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии уже почти неделю ищут 16-летнюю Дашу Шалдыбину. Об этом сообщается в группе «ПСО «Регион 18» «ВКонтакте».

Девочка ушла из дома (г. Сарапул, ул. Ленина) 7 октября около 18:00 и не вернулась.

Приметы: рост около 167 см, среднего телесложения.

Была одета: серо-зеленая куртка, черные штаны с оранжевой полоской, белые носки и белые кроссовки.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавших, просят позвонить по телефону +7 (951) 195-29-71, либо в полицию по телефону 02 (с мобильных 102).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ижевске пропала 16-летняя девушка (подробнее)

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Жители многоквартирных домов Удмуртии смогут проводить общедомовые собрания по видеосвязи (подробнее)

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».