В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с «Авито»

СЕГОДНЯ 15:54 2018-10-12T15:54:57+03:00

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Компания «Ростелеком – Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») в рамках сотрудничества с компанией DPD в России начала выдавать заказы, купленные на сайте объявлений «Авито». DPD является одним из лидеров рынка экспресс-доставки посылок.

- Мы рады предложить новую услугу клиентам. Теперь свой товар они могут получить в наших салонах связи в более чем 400 городах по всей России. Для этого при оформлении заказа нужно указать предпочтительный способ доставки – центр продаж и обслуживания «Ростелекома», – отметила Екатерина Петропавловская, коммерческий директор ООО «Ростелеком – Розничные системы»

Уже сегодня заказы из «Авито» доставляются в 404 салона связи «Ростелекома», до которых удобно и просто добраться – они расположены в крупных торговых центрах, вблизи станций метро или остановок общественного транспорта. На месте можно проверить содержимое посылки.

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