2018-10-12T16:31:46+03:00
Звезды

В Ижевске откроется выставка памяти первого президента Удмуртии Александра Волкова

Открытие экспозиции пройдет 15 октября в Национальном музее Удмуртии
Ульяна КОЛМОГОРОВА
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В Национальном музее им. Кузебая Герда (ул. Коммунаров, 287) в Ижевске 15 октября откроется выставка «Под личную ответственность» (6+), посвященная Дню государственности Удмуртии и памяти первого президента республики Александра Волкова

Напомним, именно 15 октября 2000 года состоялись первые прямые выборы руководителя региона, на которых Александр Волков одержал победу

Историю республики последних 25 лет покажут сквозь призму автобиографии и воспоминаний экс-руководителя региона. В рамках экспозиции воссоздадут рабочий кабинет Александра Волкова. Среди уникальных экспонатов – удостоверение президента Удмуртии, подписанное Владимиром Путиным.

Продемонстрируют и архивные видеозаписи, интервью и фильмы о работе Александра Волкова, а также документы, которые ранее нигде не выставлялись. Помимо этого, можно будет увидеть видеоинтервью современников Александра Волкова. Участники важнейших событий тех лет поделятся воспоминаниями строительстве знаковых объектов, о приезде в Удмуртию первых лиц государства. Среди собеседников – бывший заместитель председателя правительства Удмуртии Юрий Питкевич и экс-мэр Ижевска Анатолий Салтыков.

Вход на открытие, которое состоится в 14:00 в здании Национального музея (со стороны ул. Наговицына) – свободный.

Отметим, вклад в подготовку выставка внесла Медиагруппа «Центр». На выставке гости смогут познакомиться с подробной биографией Александра Волкова, главными решениями и событиями, принятыми с 1995 по 2014 года, а также архивными фотографиями и видео на сайте первого президента Удмуртии www.volkov-udm.ru.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

День государственности Удмуртии отмечается 4 ноября. Именно в этот день в 1920 году Всероссийский центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров приняли Декрет об образовании Вотской автономной области. Именно этот документ положил начало формированию государственности нашей республики.

Александр Волков, возглавлявший Удмуртию в качестве председателя Госсовета и президента с 1995 по 2014 годы, ушел из жизни в мае 2018 года. 3 ноября исполняется 18 лет со дня его вступления во вновь учрежденную должность президента Удмуртской Республики (сейчас – упразднена).

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