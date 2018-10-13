Бабушки из Бураново построят Дом милосердия

СЕГОДНЯ 10:30 2018-10-13T10:31:20+03:00

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Бабушки из известного музыкального коллектива начали строить Дом милосердия в родном селе. Об этом сообщает ГТРК «Удмуртия». Двухэтажное здание с баней сможет вместить в себя 20 человек – бабушек и дедушек, оставшихся без ухода родных. Строят приют сами жители Бураново. Работают в свободное от работы время и не нанимают никаких подрядных организаций. Первую партию стройматериалов купили на деньги, оставшиеся от строительства церкви. Остальные средства просят у неравнодушных жителей республики. Если люди откликнуться, через год приют сможет принять первых посетителей.