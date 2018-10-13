На следующей неделе Удмуртию ждет потепление

СЕГОДНЯ 11:41 2018-10-13T11:55:52+03:00

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По данным Гидрометцентра существенных осадков в ближайшее время не ожидается. Местами может быть незначительный мокрый снег и слабый дождь. Днем температура не опустится ниже нуля.

– Регион находится на периферии между антициклоном на западе и циклоном на востоке. С поступлением холодного арктического воздуха температурный фон конца недели будет холоднее обычного для этого времени на 2-3°С, – рассказала начальник отдела метеорологических прогнозов Удмуртского гидрометцентра Алла Шумихина.

Но уже с понедельника синоптики ждут небольшого потепления. Температура в первый день недели составит до минус 5 ночью, и днем от 0 до +5°C.