Дмитрий Матушкин из Удмуртии возглавит Следственный комитет в Пензе
Заместитель руководителя Следственного комитета Удмуртии Дмитрий Матушкин назначен на должность руководителя Управления по Пензенской области. Такой указ 2 октября 2018 года подписал Президент России.
Дмитрий Матушкин пришел в прокуратуру еще в 92 году. Работал следователем, затем побывал начальником отделов по расследованию особо важных дел и по надзору за процессуальной деятельностью органов следствия и дознания. Дмитрий награжден различными знаками и медалями, в том числе «Ветеран следственных органов».
Поздравить его с повышением пришли коллеги, ветераны следствия, приглашенные гости. На торжественном мероприятии пожелали будущему начальнику успехов на новой ступени профессионального пути.
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