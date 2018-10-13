Дмитрий Матушкин из Удмуртии возглавит Следственный комитет в Пензе

СЕГОДНЯ 12:50 2018-10-13T14:45:44+03:00

26 лет он проработал в Следственном комитете Удмуртии.

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Заместитель руководителя Следственного комитета Удмуртии Дмитрий Матушкин назначен на должность руководителя Управления по Пензенской области. Такой указ 2 октября 2018 года подписал Президент России.

Дмитрий Матушкин пришел в прокуратуру еще в 92 году. Работал следователем, затем побывал начальником отделов по расследованию особо важных дел и по надзору за процессуальной деятельностью органов следствия и дознания. Дмитрий награжден различными знаками и медалями, в том числе «Ветеран следственных органов».

Поздравить его с повышением пришли коллеги, ветераны следствия, приглашенные гости. На торжественном мероприятии пожелали будущему начальнику успехов на новой ступени профессионального пути.