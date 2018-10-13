Ижевчан просят помочь в поиске родных погибшего солдата

СЕГОДНЯ 14:33 2018-10-13T14:34:10+03:00

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Красноармеец Иван Маркович Цыгвинцев родился в 1910 году в деревне Пестерево Камбарского района Удмуртии. Когда началась война, служил минометчиком в 146 стрелковой дивизии. Погиб в бою 9 апреля 1944 года. Его нашли вместе с останками еще четырех воинов возле деревни Васильевское Псковской области. Солдат был опознан по двум медалям «За отвагу». В приказе указано, что боец под непрерывным огнем противника доставлял снаряды на огневую позицию, огнем своего миномета разбил пулеметный ДЗОТ противника, а также первым заметил немецкую разведку, быстро вызвал огонь батареи и ликвидировал группу из 20 человек с помощью гранат.

Родственников тогда найти не удалось. Иван Цыгвинцев был захоронен в мемориале деревни Чертова Гора Псковской области. Все данные о солдате попали в руки поисковиков из Петербурга. Они решили найти родных бойца, чтобы передать им сведения о предке и его медали. Владеющих информацией, искатели просят обращаться в ОПО "Святой Георгий".