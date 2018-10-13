В Ижевск съедутся около 400 стрелков со всей России

СЕГОДНЯ 15:39 2018-10-13T15:39:17+03:00

Изменить размер текста: A A

С 15 по 20 октября в Ижевске пройдут Первенство России по стрельбе из пневматического оружия и Всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта республики. В столицу приедут около 400 спортсменов из 44 регионов страны. Удмуртию представят более 50 стрелков. Среди них такие претенденты на победу, как Естафий Телегин, Антон Товарнов, Ильяс Мулюков, Антон Морилов, Андрей Чиликов, Полина Корелина, Дарья Ведерникова.

На Первенстве России планируется участие победителя Юношеских Олимпийских Игр Григория Шамакова из Москвы. И призеров – москвички Яны Ениной и Анастасии Деревягиной из Улан-Удэ.

Соревнования начнутся в 8:00 в Комплексной специализированной спортивной школе олимпийского резерва.