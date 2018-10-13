2018-10-13T15:39:17+03:00
Общество

В Ижевск съедутся около 400 стрелков со всей России

В городе стартует Первенство России по стрельбе.
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: архивФото: архив
Изменить размер текста:

С 15 по 20 октября в Ижевске пройдут Первенство России по стрельбе из пневматического оружия и Всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта республики. В столицу приедут около 400 спортсменов из 44 регионов страны. Удмуртию представят более 50 стрелков. Среди них такие претенденты на победу, как Естафий Телегин, Антон Товарнов, Ильяс Мулюков, Антон Морилов, Андрей Чиликов, Полина Корелина, Дарья Ведерникова.

На Первенстве России планируется участие победителя Юношеских Олимпийских Игр Григория Шамакова из Москвы. И призеров – москвички Яны Ениной и Анастасии Деревягиной из Улан-Удэ.

Соревнования начнутся в 8:00 в Комплексной специализированной спортивной школе олимпийского резерва.

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Две 16-летние девушки пропали на этой неделе в Удмуртии
Два жителя Можги угнали автомобиль доставщика пиццы
Ижевчан просят помочь в поиске родных погибшего солдата
Дмитрий Матушкин из Удмуртии возглавит Следственный комитет в Пензе
На следующей неделе Удмуртию ждет потепление
Бабушки из Бураново построят Дом милосердия
Ижевчане получат бесплатную доставку воды домой и в офис
Артема Богданова задержали в Ижевске
В Ижевске откроется выставка памяти первого президента Удмуртии Александра Волкова
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с «Авито»
16-летнюю девочку ищут в Удмуртии уже почти неделю
В администрации Ижевска прошли следственные действия
Жители многоквартирных домов Удмуртии смогут проводить общедомовые собрания по видеосвязи
В Удмуртии двое детей попали под колеса авто 11 октября
Ижевский пенсионер отдал мошенникам 40 000 рублей якобы за помощь попавшему в ДТП знакомому
Моржиха из ижевского зоопарка стала героиней фильма
Фотофакт: остановку «21 гастроном» снесли в Ижевске
Ижевчане получат бесплатную доставку воды домой и в офис
Почти не кормила и оставляла одну: жительница Удмуртии издевалась над годовалой дочкой
В 2019 году в Ижевске планируют капитально отремонтировать 72 многоквартирных дома
Константин Сунцов снял свою кандидатуру с конкурса по выбору главы Ижевска
На родительскую субботу в Ижевске пустят дополнительные автобусы до кладбищ
Еще 5 контейнеров для раздельного сбора мусора установили во дворах Ижевска