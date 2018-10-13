2018-10-13T17:03:12+03:00
Происшествия

Два жителя Можги угнали автомобиль доставщика пиццы

Они сели в заведенную машину, когда курьер зашел в бар.
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: архивФото: архив
Изменить размер текста:

Два жителя Можги угнали автомобиль доставки пиццы. Вечером потерпевший привез заказ в один из баров города. Оставив заведенную машину, он зашел в заведение. Молодые люди увидели оставленный без присмотра транспорт и угнали его.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны жители Можги 20-ти и 25-ти лет, уроженцы одной из стран ближнего зарубежья. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, сейчас один из подозреваемых водворен в изолятор временного содержания, со второго взята подписка о невыезде. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ («Угон, совершенный группой лиц»). За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Две 16-летние девушки пропали на этой неделе в Удмуртии
В Ижевск съедутся около 400 стрелков со всей России
Ижевчан просят помочь в поиске родных погибшего солдата
Дмитрий Матушкин из Удмуртии возглавит Следственный комитет в Пензе
На следующей неделе Удмуртию ждет потепление
Бабушки из Бураново построят Дом милосердия
Ижевчане получат бесплатную доставку воды домой и в офис
Артема Богданова задержали в Ижевске
В Ижевске откроется выставка памяти первого президента Удмуртии Александра Волкова
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с «Авито»
16-летнюю девочку ищут в Удмуртии уже почти неделю
В администрации Ижевска прошли следственные действия
Жители многоквартирных домов Удмуртии смогут проводить общедомовые собрания по видеосвязи
В Удмуртии двое детей попали под колеса авто 11 октября
Ижевский пенсионер отдал мошенникам 40 000 рублей якобы за помощь попавшему в ДТП знакомому
Моржиха из ижевского зоопарка стала героиней фильма
Фотофакт: остановку «21 гастроном» снесли в Ижевске
Ижевчане получат бесплатную доставку воды домой и в офис
Почти не кормила и оставляла одну: жительница Удмуртии издевалась над годовалой дочкой
В 2019 году в Ижевске планируют капитально отремонтировать 72 многоквартирных дома
Константин Сунцов снял свою кандидатуру с конкурса по выбору главы Ижевска
На родительскую субботу в Ижевске пустят дополнительные автобусы до кладбищ
Еще 5 контейнеров для раздельного сбора мусора установили во дворах Ижевска