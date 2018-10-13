Два жителя Можги угнали автомобиль доставщика пиццы

СЕГОДНЯ 17:02 2018-10-13T17:03:12+03:00

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Два жителя Можги угнали автомобиль доставки пиццы. Вечером потерпевший привез заказ в один из баров города. Оставив заведенную машину, он зашел в заведение. Молодые люди увидели оставленный без присмотра транспорт и угнали его.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны жители Можги 20-ти и 25-ти лет, уроженцы одной из стран ближнего зарубежья. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, сейчас один из подозреваемых водворен в изолятор временного содержания, со второго взята подписка о невыезде. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ («Угон, совершенный группой лиц»). За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.