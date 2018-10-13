Две 16-летние девушки пропали на этой неделе в Удмуртии

13 Окт. 18:10 2018-10-13T18:11:25+03:00

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Первой исчезла 16-летняя Дарья Шалдыбина. 7 октября в 18:00 она ушла из своего дома в Сарапуле и не вернулась. На пропавшей были серо-зеленая куртка, черные штаны с ярко-оранжевой полоской и белые кроссовки. Рост 167 см, среднее телосложение, светло-русые волосы, носит очки.

Фото: ПСО "Регион 18"

Второй случай произошел уже в деревне Старый Чультем в Завьяловском районе. 10 октября Мафтуна Хайдарова уехала в Ижевск, чтобы купить себе куртку. В последний раз она выходила на связь в среду в 17:30. На вид пропавшей 16 лет. Рост девушки около 150 сантиметров, телосложение среднее. Волосы черные ниже плеч. Была одета в серый вязаный свитер до колен, черные джинсы и черные ботинки.

Фото: ПСО "Регион 18"

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении девушек, просят позвонить на горячую линию ПСО: 8 (951) 195-29-71, или в полицию ­– 02 (102 с мобильных).