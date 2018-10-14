Выставка «Комсомол – время, события, люди» откроется в Ижевске 16 октября

СЕГОДНЯ 09:05 2018-10-14T09:05:49+03:00

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Во вторник, 16 октября, в 16:00 в Национальном музее Удмуртии откроют выставку «Комсомол – время, события, люди». Экспозиция приурочена к 100-летию ВЛКСМ, сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Посетители выставки увидят фотографии, документы, плакаты, книги, личные вещи ветеранов комсомола и нумизматику – все, что связано с историей движения. Также здесь будет услышать комсомольские песни.

- Выставка рассказывает о роли комсомола в формировании активной жизненной позиции молодежи, о создании первых комсомольских ячеек, участии комсомольцев в Гражданской и Великой Отечественной войнах, трудовых подвигах молодежи в годы первых пятилеток и на советских стройках: «БАМ», газопровод «Уренгой-Помары-Ужгород», современных молодежных организациях, - сообщают организаторы.

Отметим, посетить открытие выставки можно бесплатно. Вход со двора Арсенала. Музей находится на улице Коммунаров, 287.

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