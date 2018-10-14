В Ижевске задержали мужчину, который находился в федеральном розыске

СЕГОДНЯ 10:27 2018-10-14T10:28:10+03:00

Сейчас его заключили под стражу

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Полицейские Ижевска задержали мужчину, который находился в федеральном розыске с сентября 2018 года. 39-летний ижевчанин нарушил ст. 314.1 УК РФ – уклонение от административного надзора, сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии.

Ранее мужчина был судим за совершение тяжкого преступления. В настоящее время задержанного заключили под стражу.

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