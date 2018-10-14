Еще на трое суток: Артему Богданову продлили срок задержания

14 Окт. 14:59 2018-10-14T14:59:47+03:00

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14 октября Индустриальный суд Ижевска вынес решение о продлении срока задержания для экс-руководителя управления благоустройства и транспорта администрации города Артема Богданова на 72 часа. Судебное заседание отложено до 10:00 17 октября, сообщил судья Сергей Савченков.

- Следователь обосновал это тем, что необходимо дополнительно представить доказательства, поскольку обвиняемый свою причастность отрицает, от дачи показаний каких-либо отказался, - сказал Савченков.

По словам судьи, Артем Богданов обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, то есть в нарушении ч.1 ст. 285 УК РФ.

Напомним, что Артем Богданов ушел с поста руководителя управления в июле этого года. Трудовой договор был расторгнут по инициативе самого Богданова. 12 октября его задержали.

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