МВД Удмуртии: в родительскую субботу 27 000 человек посетили кладбища
За порядком следили более 160 сотрудников полиции
Фото: kramola.info
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13 октября, в родительскую субботу, 27 000 человек (в том числе в Ижевске – около 7 000) посетило 99 кладбищ. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- На охрану общественного порядка задействовалось более 160 сотрудников полиции и 18 представителей ДНД и казачества, - отметили в ведомстве.
Нарушений общественного порядка не допущено.
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