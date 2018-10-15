2018-10-15T06:18:44+03:00
Общество

МВД Удмуртии: в родительскую субботу 27 000 человек посетили кладбища

За порядком следили более 160 сотрудников полиции
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: kramola.infoФото: kramola.info
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13 октября, в родительскую субботу, 27 000 человек (в том числе в Ижевске – около 7 000) посетило 99 кладбищ. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- На охрану общественного порядка задействовалось более 160 сотрудников полиции и 18 представителей ДНД и казачества, - отметили в ведомстве.

Нарушений общественного порядка не допущено.

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