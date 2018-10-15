2018-10-15T15:40:39+03:00
Происшествия

Фотофакт: у Покровской церкви в Ижевске автомобиль провалился в яму

Пострадал ли водитель – не сообщается
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: vk.com (ИГГС)Фото: vk.com (ИГГС)
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14 октября ижевчане в соцсетях сообщили, что на улице Серова в Ижевске, у Покровский церкви, автомобиль провалился в яму.

- Водитель иномарки протаранил ограждение у Покровской церкви, - написала Екатерина Емельянова.

- Вечером вчера там ехали, в темноте вообще эту стройку не видно. Так что оказаться мог любой на его месте, - написала Ольга Шкляева.

Пострадал ли водитель автомобиля - не сообщается.

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