Фотофакт: у Покровской церкви в Ижевске автомобиль провалился в яму
14 октября ижевчане в соцсетях сообщили, что на улице Серова в Ижевске, у Покровский церкви, автомобиль провалился в яму.
- Водитель иномарки протаранил ограждение у Покровской церкви, - написала Екатерина Емельянова.
- Вечером вчера там ехали, в темноте вообще эту стройку не видно. Так что оказаться мог любой на его месте, - написала Ольга Шкляева.
Пострадал ли водитель автомобиля - не сообщается.
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