2018-10-15T13:29:47+03:00
Происшествия

Три человека погибло на дорогах Удмуртии за один вечер

Среди них – водитель и два пешехода
Валерия ШАНЬГИНА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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За минувшее воскресенье, 14 октября, на дорогах Удмуртии произошло 3 смертельных ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Около 16:30 на 1-м километре дороги Зяглуд Какся – Каменный Ключ в Вавожском районе 55-летний водитель автомобиля «Чери» не справился с управлением и съехал в кювет, а затем наехал на препятствие. Мужчина получил смертельную травму.

Еще одно ДТП произошло в Завьяловском районе, на 16-м километре дороги Ижевск - Люк, около 19:00. Водитель автомобиля «ВАЗ-21230055» наехал на пешехода, который двигался посередине проезжей части попутно движению машин, отчего пешеход скончался. На 57-летнем мужчине не было светоотражающих элементов.

Примерно в это же время погиб пешеход и на 28-м километре дороги Ижевск - Сарапул. 19-летняя водитель «Лады Гранты» наехала на 50-летнего пешехода. Мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода, и на нем также не было светоотражающих элементов. От полученных травм он скончался на месте.

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