2018-10-15T13:30:49+03:00
Общество

Стань автором «Быстрой рубрики» от «Дом.ru»

Телеком-оператор запустил новый проект для талантливых блогеров
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Проект «Быстрые рубрики»- это конкурс среди блогеров и контент-мейкеров, который представляет собой рубрики быстрого и интересного контента по самым популярным тематикам – путешествия, музыка, анимация, комиксы, кулинария, скетчи и репортажи.

Ведущими выступят Чилик, Лео Баланев, Борщ, Стас Оксаний, Мармаж, Red Lamp*, Макс Брандт и другие авторы, а голосом проекта - Сыендук. На сайте (http://domru.media/) открыто голосование, где каждый желающий сможет поддержать понравившегося автора. По итогам голосования будут определены четыре лучших рубрики, которые будут выпускаться регулярно. Также каждый месяц на сайте будет появляться новый участник, который сможет побороться за место и выпускать свой видеоконтент на площадках «Дом.ru». Попробовать свои силы может любой, прислав идею на почту rubriki@domru.ru.

- Мы не первый раз запускаем интерактивный проект для молодой аудитории, где пользователи сами выбирают ход его истории. Зимой зрители выбрали первого интернет-супергероя среди персонажей популярных художников. По мотивам комиксов победителя был снят короткометражный фильм «Раздающая». Мы решили снова поддержать авторов в создании быстрого и интересного видео. Скорость стала неотъемлемой частью нашей жизни, а для скоростного интернета нужен скоростной контент, – подчеркивает директор по маркетингу и продукту В2С «Дом.ru» Андрей Чазов.

Подробная информация о проекте – на сайте

*Ред Ламп

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