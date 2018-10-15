2018-10-15T15:51:42+03:00
Происшествия

Шестнадцати жителям Удмуртии назначили штраф за уклонение от призыва

Они не являлись в военкоматы без уважительных причин
Валерия ШАНЬГИНА
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Шестнадцати жителям Удмуртии назначили штраф за уклонение от призываШестнадцати жителям Удмуртии назначили штраф за уклонение от призыва
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В 2018 году в суд направлено 16 уголовных дел в отношении «уклонистов» от призыва на военную службу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

- Следствием установлено, что военнообязанные молодые люди, признанные годными для прохождения военной службы и уведомленные о необходимости явки в военный комиссариат без уважительных причин не являлись в военкоматы для прохождения медицинского освидетельствования, - сообщает ведомство.

По результатам рассмотрения уголовных дел им назначены судами наказания в виде штрафов. При этом «уклонисты», получившие наказание в виде штрафа, не освобождаются от военной службы. Они подлежат призыву в армию на общих основаниях.

Отметим, по сравнению с прошлым годом таких уголовных дел стало почти в два раза больше.

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