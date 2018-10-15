2018-10-15T15:55:18+03:00
Общество

В магазинах электроники Удмуртии начались продажи системы «Умный дом» от «Ростелекома»

Теперь коробочное решение можно приобрести по всей Удмуртии
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Система «Умный дом. Безопасность» состоит из котроллера и различных датчиков, работающих по Wi-Fi. В базовый комплект входят датчики открытия и движения, а расширенный дополнен датчиками протечки и задымления. В магазинах ZEON и «Радио» представлены оба комплекта. Дополнительно к ним жители республики смогут приобрести умные камеры для домашнего видеонаблюдения. Коробочное решение «Умный дом. Безопасность» от «Ростелекома» теперь можно приобрести в сети салонов электроники ZEON и в магазинах «Радио» в Ижевске, Сарапуле, Глазове и Воткинске.

Приобрести продукцию можно по адресам:

Ижевск (магазины ZEON):

ул. Кирова, 117;

ул. Пушкинская, 155;

ул. Ленина, 7;

ул. Ворошилова, 29;

ул. Молодежная, 34;

ул. К. Маркса, 434;

ул. 9 Января, 257;

ул. Молодежная, 10;

ул. Клубная, 48.

Ижевск (магазины «Радио»):

ул. Петрова, 34А;

пер. Широкий, 16.

Воткинск (магазин ZEON):

ул. Спорта, 9.

Сарапул (магазин ZEON):

ул. Раскольникова, 117.

Глазов (магазин ZEON):

ул. Ленина, 21.

Получить дополнительную информацию о системе «Умный дом» можно по бесплатному номеру 8-800-1000-800, на сайте www.rt.ru. или в офисах продаж и обслуживания компании.

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