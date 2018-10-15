До 10 лет лишения свободы грозит трем жителям Удмуртии за сексуальное насилие над товарищем

СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-15T17:00:25+03:00

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Трех жителей Сарапула обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера – п. а ч. 2 ст. 132 УК РФ. Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что в начале 2018 года после употребления спиртного мужчины решили вступить со своим знакомым в гомосексуальную связь. Чтобы сломить сопротивление товарища, они его избили.

- После этого, подавив волю потерпевшего к оказанию сопротивления, действуя совместно, совершили в отношении него акт мужеложства, - сказано в сообщении.

Каждому из обвиняемых грозит до 10 лет лишения свободы.

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