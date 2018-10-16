2018-10-16T13:22:36+03:00
Общество

Осенний вызов от «Ростелекома»: по дороге на WG Fest-2018 будет разыграно 6 000 000 рублей

Дан старт одному из самых масштабных в России игровых событий
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Первый этап игрового события «Лучший бой по опыту» пройдет с 12 по 21 октября, в нем могут принять участие все желающие с танками не ниже VIII уровня. Лучшие пройдут во второй этап «5 лучших боев по опыту». 1 000 победителей переходят на третий этап – турнир «1 на 1». Он должен выявить только 6 лучших из лучших. Именно они примут участие в суперфинале.

Все абоненты тарифа «Игровой» автоматически проходят во второй тур. «Ростелеком» первым на мировом рынке в 2016 году запустила специальный тарифный план для геймеров – «Игровой». Только пользователям этого тарифа доступен эксклюзивный танк VIII уровня T-44-100 (Р), включая прокачанный на 100% экипаж с навыком «Боевое братство», дополнительный камуфляж, уникальную наклейку войск связи СССР, обвесы в виде катушки и мачты связи, а также слот в ангаре.

Все подробности игрового события «Дорога на WG Fest с «Ростелекомом доступны здесь.

15 декабря 2018 года в московском «Экспоцентре» состоится WG Fest – семейный фестиваль и выставка интерактивных развлечений для всех поклонников игр Wargaming и их близких. Получить пригласительный билет можно уже сегодня, купив любой из четырех типов внутриигровых пакетов WG Fest – «VIP», «Стандарт», «Семейный» (рассчитанный на 2 взрослых и одного ребенка от 3 до 11 лет) или «Детский». Помимо пригласительного на фестиваль в каждом пакете вас ждут дополнительные бонусы в играх Wargaming.

В 2018 году фестиваль пройдет в «Экспоцентре» по адресу: Краснопресненская набережная, 14. Начало в 12:00. Подробности на официальном сайте: wgfest.ru.

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