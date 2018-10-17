2018-10-17T06:16:03+03:00
Общество

200 часов работ получил житель Удмуртии за выращивание мака

На своем участке он вырастил 117 кустов растения
Диана ФИЛИМОНОВА
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pixabay.compixabay.com
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200 часов обязательных работ назначено жителю деревни Порва Якшур-Бодьинского района за культивирование мака. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, растение, содержащее наркотическое средство, мужчина выращивал прямо на грядке своего приусадебного участка.

- У подсудимого было изъято 117 кустов указанного наркотического растения, - говорится в сообщении.

Мужчину признали виновным в преступлении, по ч.1 ст. 231 УК РФ - незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства. Свою вину подсудимый признал.

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