2018-10-17T06:45:49+03:00
Общество

Более 270 тысяч жителей Удмуртии сделали прививки от гриппа

По итогам прошлого сезона среди привитых не зарегистрировано осложнений
Диана ФИЛИМОНОВА
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270 165 жителей Удмуртии получили вакцинацию против гриппа по состоянию на 15 октября. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

- Вакцина, которой у жителей республики есть возможность привиться, обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемиологическом сезоне и входят в её состав, - сообщает пресс-служба. - По итогам прошлого сезона среди привитых не зарегистрировано серьезных осложнений и тяжелых форм заболевания.

Бесплатно вакцина предусмотрена для детей с 6 месяцев, школьников, студентов, беременных, призывников и пожилых людей старше 60 лет. Кроме того, иммунизацию проходят медработники, педагоги, работники транспорта и сферы ЖКХ, а также лица с хроническими заболеваниями (в т.ч. с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением).

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