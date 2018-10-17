2018-10-17T11:15:19+03:00
Происшествия

Семеро детей погибли во время сна с родителями с начала года в Удмуртии

Чаще всего матери и отцы были пьяны в момент трагедии
Ульяна КОЛМОГОРОВА
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pixabay.compixabay.com
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Семеро детей в возрасте до года погибли во время сна с родителями с начала года в Удмуртии. Об этом сообщает Следственное управление СК России по республике.

Например, в марте в деревне Каменное Завьяловского района пьяный отец лег на диван рядом со спящей трехмесячной дочерью и во сне придавил девочку своим телом.

В конце апреля подобный случай произошел в Ижевске – женщина легла спать вместе с двухмесячой дочерью и также придавила ее своим телом.

Также подобные трагедии происходили в Сарапульском, Воткинском и Можгинском районах.

Согласно статистике, в шести из семи случаев родители были пьяны. На них возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса России («причинение смерти по неосторожности»).

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