Семеро детей погибли во время сна с родителями с начала года в Удмуртии
Семеро детей в возрасте до года погибли во время сна с родителями с начала года в Удмуртии. Об этом сообщает Следственное управление СК России по республике.
Например, в марте в деревне Каменное Завьяловского района пьяный отец лег на диван рядом со спящей трехмесячной дочерью и во сне придавил девочку своим телом.
В конце апреля подобный случай произошел в Ижевске – женщина легла спать вместе с двухмесячой дочерью и также придавила ее своим телом.
Также подобные трагедии происходили в Сарапульском, Воткинском и Можгинском районах.
Согласно статистике, в шести из семи случаев родители были пьяны. На них возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса России («причинение смерти по неосторожности»).
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