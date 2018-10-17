В Ижевске приостановили движение трамваев в Металлург
В Ижевске из-за технической неисправности вагона временно приостановлено движение трамваев в Металлург. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.
Движение трех маршрутов изменилось:
Маршрут №1 курсирует следующим образом: ул. Московская - Центр - ул. Кирова - ул. Тимирязева.
Маршрут №7: Буммаш - ул. Кирова - ул. К. Маркса - Центр.
Маршрут №10: ул. Ворошилова - Центр - ул. Кирова - ул. Тимирязева.
Предприятие приносит извинения за доставленные неудобства и напоминает, что владельцы транспортных карт на трамвай могут воспользоваться ими на троллейбусных маршрутах.
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