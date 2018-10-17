2018-10-17T15:39:30+03:00
Общество

Ростелеком-Solar научит бизнес основам кибербезопасности

Компания «Бизнес-Гарант» уже присоединилась к сервису
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Компания Ростелеком-Solar, национальный провайдер сервисов и технологий для защиты информационных активов, целевого мониторинга и управления информационной безопасностью, подключила компанию «Бизнес-Гарант» к сервису по управлению навыками информационной безопасности. «Бизнес-Гарант» одним из первых в Поволжье провел обучение сотрудников практической кибербезопасности на базе платформы Ростелеком-Solar.

По данным центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC, около 65% целенаправленных атак на компании начинаются с рассылки фишинговых писем сотрудникам. Для многих вирусных эпидемий социальная инженерия – классический способ распространения. Самым эффективным методом борьбы с такими киберугрозами остается повышение грамотности пользователей в области информационной безопасности.

Сервис Ростелеком-Solar учит сотрудников компании распознавать вредоносные письма, определять опасные сайты, выбирать надежные пароли и защищать данные, хранящиеся на мобильных устройствах.

Сервис представляет собой платформу дистанционного обучения и состоит из трех элементов: теоретического курса по основам кибербезопасности и защиты от социальной инженерии, онлайн-тестирования и практической проверки усвоенных знаний в ходе учебной фишинговой атаки на компанию. На каждом этапе сотрудников оценивают по системе рейтингов. Они получают или теряют баллы в зависимости от того, нарушали ли они правила прохождения теоретического курса, насколько верно отвечали на вопросы теста и смогли ли распознать угрозу.

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