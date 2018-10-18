2018-10-18T06:28:46+03:00
Спорт

Житель Удмуртии стал чемпионом мира по пауэрлифтингу

Виталий Дыга выступал в весовой категории 90 кг
Ульяна КОЛМОГОРОВА
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WRP FederationWRP Federation
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Старший инструктор спорткомплекса Сарапульского электрогенераторного завода Виталий Дыга стал чемпионом мира по силовому троеборью WRPF (World RAW PowerliftingFederation). Соревнования прошли в Москве с 4 по 7 октября, сообщает пресс-служба предприятия.

Мужчина выступал в весовой категории 90 кг, и в приседаниях, с жимом лежа на горизонтальной скамье и тяге, выполняемых со штангой собрал результат в 747,5 кг.

Ранее спортсмен победил в Открытом чемпионате Европы по силовому троеборью.

СПРАВКА

Пауэрлифтинг - силовое троеборье. В него входят три упражнения (приседания со штангой на спине, жим штанги лежа на горизонтальной скамье и тяга штанги), результаты которых в сумме определяют квалификацию спортсмена.

Всемирная Федерация/ Ассоциация / Организация пауэрлифтинга без экипировки (принятые сокращения WRPF/ WRPA/ WRPO) или «WRPF» — независимая спортивная организация, созданная Кириллом Сарычевым – многократным чемпионом и рекордсмен России, Мира, Европы в разных спортивных дисциплинах. WRPF считает важнейшей задачей федерации увеличение привлекательности силового спорта в мире.

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