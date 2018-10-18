Счастливый билет: житель Удмуртии выиграл в лотерею автомобиль

СЕГОДНЯ 08:17 2018-10-18T10:26:53+03:00

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Житель Удмуртии купил лотерейный билет и выиграл автомобиль стоимостью 700 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Почты России.

- Это уже не первый крупный выигрыш в Удмуртской Республике в текущем году. В январе 2018 года житель Удмуртии стал обладателем автомобиля стоимостью 900 тыс. рублей, а в июле этого года житель Сарапула, купив на почте счастливый билет, выиграл 3 млн рублей, - сообщают в пресс-службе.

Так, с начала этого года счастливые билеты уже приобрели 15 наших соотечественников: их выигрыш составил от 150 до 3 млн рублей.

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