Счастливый билет: житель Удмуртии выиграл в лотерею автомобиль
Житель Удмуртии купил лотерейный билет и выиграл автомобиль стоимостью 700 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Почты России.
- Это уже не первый крупный выигрыш в Удмуртской Республике в текущем году. В январе 2018 года житель Удмуртии стал обладателем автомобиля стоимостью 900 тыс. рублей, а в июле этого года житель Сарапула, купив на почте счастливый билет, выиграл 3 млн рублей, - сообщают в пресс-службе.
Так, с начала этого года счастливые билеты уже приобрели 15 наших соотечественников: их выигрыш составил от 150 до 3 млн рублей.
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