За полвека зима в Удмуртию стала приходить на 15 дней позже

СЕГОДНЯ 08:53 2018-10-18T10:25:38+03:00

Первая половина октября в республике по температурам похожа на конец сентября Фото: Диля Ахмадишина

Это связано с глобальным потеплением

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За последние 45-50 лет срок наступления зимы в Удмуртии сместился в среднем на 15 дней. Об этом на своей странице «ВКонтакте» рассказала начальник отдела гидрометобслуживания Республиканского гидрометцентра Алла Шумихина.

Она отметила, что изменения связаны с глобальным потеплением: так, даже первая половина октября в республике по температурам похожа на конец сентября.

- Отодвигается наступление зимы в сторону более поздних сроков, осень становится теплее. Увеличивается продолжительность вегетационного периода. Сокращается и становится теплее отопительный период, - поясняет Алла Шумихина.

Так, с конца 70-х годов прошлого века наблюдается смещение начала зимы, то есть периода, когда температура держится на отметке ниже 0°С, на 3,6 дней за десятилетие.

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