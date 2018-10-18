Маунтинбайкер из Ижевска Тимофей Иванов стал победителем Attica MTB XCS Stage Race

СЕГОДНЯ 11:16 2018-10-18T11:16:07+03:00

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Ижевчанин Тимофей Иванов стал победителем многодневной велогонки Attica MTB XCS Stage Race. Радостью победы 28-летний спортсмен поделился со своими подписчиками в «Инстаграме».

- Гонка Attika S2 была сложной, и я закончил её на первом месте в генерале. Следующая гонка будет здесь же через неделю. Приезжайте повидать нас в Грецию, - написал Тимофей Иванов.

www.instagram.com/timofeyivanov0412/

В общем зачете Тимофей финишировал с результатом 1:40:44, опередив голландского велогонщика Марка Боумистера (1:41:14) и поляка Бартломея Вавака (1:41:29).

Глава Удмуртии Александр Бречалов также поздравил спортсмена на своей страничке в «Твиттере».

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