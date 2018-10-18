Свадьбы, корпоративы, банкеты: директор школы в Удмуртии сдавал столовую для праздников

СЕГОДНЯ 11:48 2018-10-18T11:49:10+03:00

Он обвиняется в мелком взятничестве

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50-летний директор одной из среднеобразовательных школ Можгинского района признан виновным в получении нескольких взяток. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Удмуртии.

- Он неоднократно получал взятки в виде денежных средств на суммы, не превышающие 10 тысяч рублей, за предоставление в аренду помещения школьной столовой для проведения различных увеселительных мероприятий, - сообщают в пресс-службе. - Полученные суммы директор присваивал.

Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Ему назначен штраф в 10 тысяч рублей.

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