Свадьбы, корпоративы, банкеты: директор школы в Удмуртии сдавал столовую для праздников
50-летний директор одной из среднеобразовательных школ Можгинского района признан виновным в получении нескольких взяток. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Удмуртии.
- Он неоднократно получал взятки в виде денежных средств на суммы, не превышающие 10 тысяч рублей, за предоставление в аренду помещения школьной столовой для проведения различных увеселительных мероприятий, - сообщают в пресс-службе. - Полученные суммы директор присваивал.
Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Ему назначен штраф в 10 тысяч рублей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Аморальную мать в Удмуртии выселили из комнаты сына
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»