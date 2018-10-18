Четыре автомобиля не смогли разъехаться в Ижевске
Утром 17 октября в Ижевске, на улице Пушкинской, напротив здания городской администрации произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.
Отмечено, что в результате аварии водители трех автомобилей: две девушки 1998 и 1990 г.р. и мужчина 1969 года получили телесные повреждения.
В Госавтоинспекции водителей просят не торопиться и соблюдать разумную скорость.
- Скорость движения с учетом интенсивности потока транспортных средств, климатических условий и состояния дорожного полотна даст вам больше времени для реагирования на внезапно возникшие непредвиденные обстоятельства. Такая скорость особенно важна при выполнении любых маневров, - подчеркивают в 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.
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