2018-10-18T14:57:38+03:00
Общество

«Ростелеком» запустил новый модуль программы «Азбука интернета»

Обучающая система «Видеообщение в интернете» запущена совместно с Пенсионным фондом России
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

«Видеообщение в интернете» – очередная, седьмая, часть расширенного курса по программе «Азбука Интернета». Она содержит обзор программ, предназначенных для общения в интернете по видеосвязи. Модуль представляет собой комплект дополнительных материалов для обучения людей, уже освоивших базовые навыки и стремящихся расширить свои знания, использовать больше возможностей, предоставляемых интернетом.

Изучая дополнительный курс, слушатели ознакомятся с наиболее популярными программами для видеообщения, узнают, как их установить, чем они отличаются, какие полезные функции предоставляют, а также повторят свои знания о безопасной работе в интернете в целом и при совершении видеозвонков в частности.

Расширенный курс программы «Азбука интернета» разрабатывается «Ростелекомом» и Пенсионным Фондом России на протяжении уже нескольких лет, постоянно пополняется новыми модулями по наиболее востребованным темам. Тематику определяют слушатели курсов и пользователи интернета, направляя обращения через форму обратной связи на интернет-портале azbukainterneta.ru (азбукаинтернета.рф).

Материалы программы «Азбука интернета» могут использоваться преподавателями курсов компьютерной грамотности для пенсионеров как в качестве отдельных курсов по каждой теме, так и для организации дополнительных уроков в рамках базового курса для пользователей интернета старшего возраста.

Информация от партнера

Еще больше материалов по теме: «Бизнес - новости Ижевска и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Четыре автомобиля не смогли разъехаться в Ижевске
Свадьбы, корпоративы, банкеты: директор школы в Удмуртии сдавал столовую для праздников
Маунтинбайкер из Ижевска Тимофей Иванов стал победителем Attica MTB XCS Stage Race
Главой Ижевска стал Олег Бекмеметьев
Любительский театр из Ижевска стал победителем международного фестиваля
Житель Удмуртии надругался над своим собственным сыном
Улицу в Ижевске назовут в честь Александра Солженицына
За полвека зима в Удмуртию стала приходить на 15 дней позже
Счастливый билет: житель Удмуртии выиграл в лотерею автомобиль
Автобус №26 в Ижевске изменит маршрут
Житель Удмуртии стал чемпионом мира по пауэрлифтингу
Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования близким погибших в Керчи
Аморальную мать в Удмуртии выселили из комнаты сына
Транспортный налог предлагают повысить в Удмуртии
Судебные приставы в Удмуртии спасли жизнь должнику
Ростелеком-Solar научит бизнес основам кибербезопасности