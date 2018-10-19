Рецидивист из Удмуртии осужден на 8 лет за убийство на остановке

СЕГОДНЯ 06:39 2018-10-19T09:55:49+03:00

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В Удмуртии вынесли приговор 30-летнему жителю Малопургинского района, обвиняемому в убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Следствие установило, что после освобождения из тюрьмы, где мужчина отбывал наказание за убийство, он приехал в Ижевск и на протяжении года жил в арендованных квартирах без регистрации.

- Накануне случившегося, в ночь с 13 на 14 апреля текущего года, он пришел на остановку общественного транспорта «Подшипниковый завод» по ул. Кирова г. Ижевска с целью приобретения в торговой точке спиртных напитков. Осужденный устроил там конфликт с незнакомыми мужчинами, одного из которых – 54-летнего жителя Ижевска ударил ножом в шею, не причинив вреда здоровью. Затем он напал на 29-летнего мужчину, которого несколько раз ударил ножом в шею. В результате полученных ранений потерпевший через непродолжительное время скончался на месте, - сообщает ведомство.

Злоумышленника установили и задержали в кратчайший срок. Суд назначил мужчине 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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