2018-10-19T09:58:00+03:00
Общество

Тротуары около цирка Удмуртии приведут в порядок к концу октября

Территорию благоустраивают к Парадельфийским играм
Валерия ШАНЬГИНА
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В Ижевске начались работы по благоустройству территорий около площадок, на которых пройдут Вторые международные парадельфийские игры. Так, подрядчик уже приступил к работам на тротуаре около цирка Удмуртии, сообщает пресс-служба города.

- На пешеходном переходе, рядом с перекрестком ул. Пастухова и ул. Красноармейская, будет уложена брусчатка и тактильная плитка. На тротуаре рядом с цирком подрядчик демонтировал старое изношенное покрытие. Здесь предстоит установить 16 погонных метров бортового камня, уложить 900 кв. метров брусчатки, 315 кв. метров нового асфальтобетона и 20 погонных метров тактильной плитки, нанести 8 погонных метров тактильной полосы из холодного пластика, - сообщает ведомство.

Новый асфальт площадью 450 кв. метров появится и у здания автовокзала. Все работы должны завершить до 30 октября.

Кроме того, к Парадельфийским играм в городе благоустроят пешеходные тротуары на ул. Советская у Русского драмтеатра, на ул. Пушкинской в районе остановки «Улица Кирова», на ул. Кирова около Муея изобразительных искусств, на перекрестке Кирова - К.Маркса, на ул. В. Сивкова возле Центральной площади и на ул. Майская – от Пушкинской до К.Маркса. Также приведут в порядок территории, прилегающие ко всем республиканским театрам, Центру декоративно-прикладного искусства и ремесел, цирку, музыкальному колледжу, а светофоры, которые находятся возле площадок проведения мероприятий, оборудуют системами речевого и звукового сопровождения.

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