Два года условно: директор фирмы в Ижевске незаконно обналичил более 3 млн рублей

СЕГОДНЯ 08:03 2018-10-19T09:59:16+03:00

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Директора ООО в Ижевске приговорили к двум годам условно за неправомерный оборот средств платежей (ч.1 ст.187 УК РФ). Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии, мужчина обналичил более 3 млн рублей.

- С июня 2015 по февраль 2017 года с целью обналичивания денежных средств, принадлежащих предприятию, и использования их на личные нужды, мужчина изготовил и направил в банк более 100 фиктивных платежных поручений с несоответствующими действительности основаниями платежа на общую сумму 3,7 млн. руб. Платежные поручения исполнены банком и деньги переведены на счета физических лиц, - сказано в сообщении.

При назначении наказания суд учел признание подсудимым вины и его активное сотрудничество со следствием во время раскрытия преступления.

Кроме условного наказания, злоумышленнику также назначен штраф 100 000 рублей.

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