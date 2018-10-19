2018-10-19T10:00:27+03:00
Происшествия

В Удмуртии опасный водитель проведет 9 месяцев в колонии

Любитель пьяной езды уже два раза попался инспекторам ГИБДД
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Глазове вынесли приговор местному жителю за повторное управление автомобилем в пьяном виде. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, изначально он попался инспекторам в июле этого года. Ему предложили пройти медицинское освидетельствование, но он отказался.

- Что в соответствии с УК РФ приравнивается к установлению факта опьянения, - уточнили в пресс-службе.

На него наложили административное наказание, но мужчина решил не останавливаться на достигнутом. Опять сев за руль в пьяном виде, он уже по решению суда оказался в колонии.

- Судом ему назначено наказание в виде 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе.

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